Caballas instará al Pleno a concretar cómo hacer el cambio del modelo comercial a otro digital

Caballas propondrá este mes en el Pleno que la Ciudad Autónoma asuma el compromiso de diseñar "un Plan de Reconversión de las Estructuras Comerciales y de Desarrollo de la Industria Digital" a la vista de que "la implantación de un nuevo modelo económico adaptado a la realidad determinada por las actuales coordenadas políticas, social y económicas es un objetivo compartido de manera unánime que tanto los partidos políticos como agentes sociales no han dudado nunca en tildar de prioritario".

La coalición lamenta en el argumentario de su iniciativa que, a pesar de ello, "lo cierto es que en esta materia los avances, si se pueden considerar así, han sido mínimos". El Plan Estratégico se saldó "con una notable decepción" y con el paso del tiempo "nuestro tejido productivo se desmorona sin que seamos capaces de responder con la convicción, determinación y compromiso que la magnitud de la crisis demanda".

"Este oscuro panorama se ha visto sumamente acelerado con motivo del conflicto de la frontera que tiene toda la pinta de ser la puntilla definitiva”, alerta Caballas, que considera que "es preciso actuar de manera inmediata" y "pasar de los reproches a los acuerdos; de las excusas a las medidas, de los recelos a la confianza; de la desesperanza a la ilusión colectiva".

En es línea "el Gobierno tiene que entender y asumir que actuando por su cuenta, ninguneando y depreciando a quien no se somete a sus imposiciones o, sencillamente, discrepa sólo va a conseguir ahondar en la depresión en la que se encuentra sumida la ciudad".

Para los de Mohamed Ali "la industria digital puede ser uno de los pilares de un nuevo modelo económico para Ceuta pero no crecerá por generación espontánea ni de la mano de nuevos inversores que llegarán al amparo de las ventajas fiscales, pues no se trata de 'traer' nuevos empresarios, algo que la experiencia demuestra que no sucederá, sino de retener, motivar y reactivar a los empresarios locales".

Esos tienen que ser la prioridad porque "si sienten esta tierra, les duele, y no se quieren ir sino invertir pero no saben cómo ni en qué". Caballas considera que la industria digital "solo arraigara si logramos involucrar a los empresarios ceutíes en esta idea" y que "es preciso redimensionar el sector comercial, y reconducir los excedentes hacia el nuevo yacimiento de actividad".