Caballas dice que el PP no construye colegios porque tiene a los niños de sus bases en los concertados

Caballas ha repudiado este viernes el "show" organizado por la Ciudad y la Delegación con motivo de la visita de varios altos cargos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) para analizar las posibilidades de construir nuevos centros escolares en la ciudad. "El PP, principal responsable del desastre educativo en Ceuta, nos ha ofrecido una nueva exhibición de falta de respeto a la ciudadanía ceutí: pasear con un casquito a las autoridades incompetentes anunciando la construcción de nuevos equipamientos sin acompañar tan reiterado anuncio de ningún compromiso verificable es sencillamente una tomadura de pelo", ha censurado.

La coalición ha denunciado en una nota a los medios que "la política de construcciones escolares del MECD es casi delictiva porque la población escolar ceutí soporta un hacinamiento impropio de un país moderno y esa es una de las causas de nuestro desproporcionado fracaso escolar, uno de los principales y más longevos problemas de Ceuta".

Los de Mohamed Ali han destacado que "este hecho supone, en la práctica, una flagrante vulneración del principio de igualdad de oportunidades" y han reprochado que "el MECD, y sus cómplices locales, todos ellos del PP, no construyen centros porque no quieren, entre otros motivos porque sus bases electorales están acogidas o recogidas en los centros privados y no los necesitan".

Caballas ha recordado que "desde julio de 2015, cuando se aprobó el Programa Operativo Regional del FEDER, existen fondos disponibles para la construcción de un nuevo IES en el Brull pero no hay respuesta a la pregunta de por qué han transcurrido tres años sin haber hecho absolutamente nada".

Además, ha advertido que "a la escasez de centros, se suma la impresentable política de mantenimiento de los existentes". "No es solo el Colegio Ortega y Gasset, cuyo estado ha trascendido a la opinión pública gracias a la actitud combativa y responsable de los representantes de los padres y madres de alumnos, que aplaudimos: en la inmensa mayoría de los centros existen averías, desperfectos y deficiencias que corroboran que, realmente, al PP la Educación de Ceuta no le preocupa lo más mínimo", ha concluido.