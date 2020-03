Caballas llama a la unidad frente a PP y Vox “por encima de rencillas partidistas y personales”

Mohamed Ali, líder de Caballas, ha comparecido para explicar su voto en el próximo Pleno Extraordinario en el que se renovarán las dos vicepresidencias de la Mesa de la Asamblea, tras la denuncia de la vicepresidenta primera, Dunia Mohamed, para asumir la cartera de Asuntos Sociales. Una explicación obligada tras el veto del presidente Vivas a que los grupos argumenten su posición en la sesión extraordinaria, acogiéndose al artículo 66 del reglamento que califica la votación como secreta. “Por eso hemos tenido que comparecer”, explicaba Mohamed Alí.

Ante la estrategia del PP para colocar a Vox en la Mesa de la Asamblea, para Mohamed Alí solo cabe una respuesta: “la unidad de las fuerzas progresistas”. Que el resultado de la votación sea 13-12, propone, para que los ceutíes puedan saber de qué lado de la convivencia está cada uno. Desde Caballas abogan por apoyar la candidata o candidato que presente el PSOE, la fuerza progresista mañas votada. “Me reitero en la necesidad de la unidad frente los discursos de odio, es una responsabilidad que nos obliga a todos a reflexionar y a poner por encima el interés general , por encima de rencillas partidistas y personales”.

"Sinceramente, no creo que MDyC tenga un acuerdo con el PP, con Vox y con los dos diputados no adscritos, nos iríamos todos al psiquiátrico"

Una posibilidad improbable, teniendo en cuenta que una de las tres fuerzas progresistas a las que apela Mohamed Alí es MDyC, que ya ha anunciado que presentará candidatura alternativa, una decisión que a Mohamed Ali “le gustaría que se reconsiderara”. “Sinceramente, no creo que MDyC tenga un acuerdo con el PP, con Vox y con los dos diputados no adscritos, nos iríamos todos al psiquiátrico, pero Ceuta está entrando en unos avatares que uno ya dio entiende absolutamente nada pero a fecha ese hoy lo descarto

El líder de Caballas ha acusado además a Vivas de “dar una puñalada a la convivencia y al sentido común”, al forzar la renovación de las dos vicepresidencias “para poner en la Mesa de la Asamblea a quien dice que hay que hacer la III Guerra Mundial contra el Islam”, en alusión a los supuestos mensajes de WhatsApp de la cúpula de Vox en Ceuta.

"Vivas va a poner en la Mesa de la Asamblea a quien dice que hay que hacer la III Guerra Mundial contra el Islam”

Para Ali, Vivas no solo ha traicionado a los votantes cuando negó cualquier pacto con Vox para finalmente apoyarse en la formación de extrema derecha para sacar adelante los Presupuestos para 2020, si no que con esta decisión “da la espalda a las miles de personas que salieron a la calle para combatir el racismo y el fascismo, que quieren combatir los discursos de odio y cualquier amenaza a nuestra convivencia Pero eso a Vivas no le importa, ningunea a esas personas y en una vuelta de tuerca más decide incorporar a la Mía de la Asamblea a un concejal de Vix por tener un problema personal”.”.

Cuestión de dinero

Pero la decisión es aun más “extravagante y responsable” cuando se toma para resolver un problema personal de índole económico ,aludiendo al diputado de Vox, Francisco Ruiz, quien ha solicitado la dedicación exclusiva para que su sueldo como diputado se acercase a su nómina como Policía lio que supone el doble de su dieta actual. “Se están utilizando las instituciones y los fondos públicos para resolver un problema personal, es que esta persona, como todo el mundo ya sabe, pierde dinero por dec adir él libremente participar en política. No sé si pensaría que iba a gobernar, pero todo el mundo debe someterse ala decisión del pueblo en unos comicios y te ha tocado ir ala oposición pero parece que eso no lo asume ahora en un tejemaneje con el PP deciden que para compensar esa pérdida de dinero, se le coloca en la vicepresidencia y se le pagan más de 50.000 euros simplemente porque tenía un problema”.

Alí alerta también de las consecuencias que para la democracia puede tener la incorporación de Vox a la mesa de la Asamblea, un partido que habla “purgas”. “Si esta gente se dedica a purgar todo lo que no le gusta, imagina lo que haría con las propuestas de Caballas”. Por todo ello el líder de Caballas reclama la unidad con PSOE y MDyC, porque la votación de la nueva Mesa de l Asamblea “va marcar la legislatura”.