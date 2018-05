Caballas llama a movilizarse el 22M ante la "intolerable pasividad" del Gobierno central

Para Caballas, la manifestación convocada inicialmente por sindicatos y empresarios para el ía 22 de mayo, tiene una importancia "capital" para Ceuta: "La asfixia que está sufriendo nuestra ciudad exige una respuesta ciudadana acorde con la gravedad de lo que está sucediendo".

"La pasividad del Gobierno de la Nación es insoportable e intolerable. Baste un solo dato como referencia. El Pleno de la Asamblea, a propuesta de Caballas, aprobó por unanimidad la apertura de un segundo paso, concretamente en Benzú. ¿Es creíble que en cuatro años todo un Gobierno no haya sido capaz de abrir ese segundo paso para dar fluidez al tránsito de vehículo? Sencillamente, no tiene voluntad!, concluyen desde Caballas, lamentando que, para el Gobierno de la Nación, los problemas de Ceuta no son una prioridad. "Por eso es muy importante hacer visible, con nuestra presencia en la calle, la necesidad de adopta medidas inmediatas y eficacias para evitar que Ceuta se muera”.