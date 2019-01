Caballas reprueba el idéntico "abandono" al que condena a Ceuta el 'PPSOE'

Caballas, que en abril del año pasado elevó al Pleno una propuesta rechazar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado por el Gobierno de Rajoy "por ser tremendamente lesivo para los intereses de nuestra cudad”, no se casa ni con el PP ni con el PSOE y este lunes llevará una iniciativa para repudiar el documento de los socialistas para 2019 porque no refleja, como entienden que debería, que "Ceuta no es sólo la frontera" y que "aquí vivimos ochenta y cinco mil españoles que merecemos el respeto y la consideración que nos reconoce la Constitución para decir no al paro, al fracaso escolar, a la pobreza y a la infravivienda".

Según han explicado los de Mohamed Ali este viernes, el relevo de Sanchez por Rajoy fue valorado "muy positivamente" por la coalición porque entendió que "se abría una oportunidad de cambiar una política injusta hacia Ceuta entendiendo que desde una perspectiva de izquierdas era más fácil entender los gravísimos desequilibrios que sufre Ceuta, y la necesidad de revertir una situación que nos sitúa (no sigue situando) a la cola en todos los indicadores de bienestar conocidos".

Caballas incluso propuso sin éxito a la Asamblea instar al nuevo Gobierno de Sánchez a incluir "partidas suficientes en los Presupuestos Generales del Estado para, al menos, acometer un plan urgente de viviendas sociales, la construcción de centros docentes y la ampliación de la plantilla del Hospital, además de las inversiones (anunciadas) en la frontera".

Después de todo eso, "el nuevo Gobierno del PSOE ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 que nos hemos quedado estupefactos porque Ceuta no existe y porque el desprecio es de tal magnitud que sólo cabe interpretarlo como insultante".

"Esta ciudad no puede permanecer impasible ante esta actitud de irresponsable indiferencia ante los graves problemas que nos aquejan y resulta desmoralizante que los Gobiernos cambien y la política de abandono de Ceuta se mantenga en idénticos términos", lamenta la coalición.