Caballas mantiene su confianza en Ali y asume como colegiada su actuación con las 170 VPO

Mohamed Ali no va a dimitir y los suyos tampoco se lo van a pedir. Todo lo contrario. De momento va a recurrir el auto de procedimiento abreviado con el que la jueza del 'caso Emvicesa' ha dado este lunes por cerrada su instruccción manteniéndole como investigado por presuntos delitos continuados de malversación de caudal público y prevaricación administrativa y de tráfico de influencias.

El portavoz de la coalición ha comparecido este martes junto a Juan Luis Aróstegui y Nayat Mohamed (el cuarto diputado localista, Mohamed Haidor, está en la huelga de trabajadores penitenciarios) para criticar que a las 11.30 horas todavía no sabía de la resolución judicial dictada por la magistrada nada más que lo conocido a través de los medios, para recordar que en política siempre ha estado "en la oposición, sin gestionar fondos públicos ni hacer contratos o convocatorias" y para "lamentar" el trance por el que pasan su partido y su entorno a causa de su situación procesal.

Juan Luis Aróstegui se ha encargado de dejar claro que, tras conocer el auto, la posición de Caballas "no varía sustancialmente". No se quiebra la "convicción sobre la absoluta honradez y rectitud en todos sus comportamientos" que ha tenido Ali ni el "objetivo estratégico" que tiene la coalición en "la limpieza de la vida pública".

Ali ha recordado que en política siempre ha estado "en la oposición, sin gestionar fondos públicos ni hacer contratos o convocatorias" y ha "lamentado" el trance por el que pasan su partido y su entorno a causa de su situación procesal

El diputado ha recordado que fue Caballas el partido que empujó al Gobierno a denunciar la filtración de la 'lista fantasma' y que fueron ellos quienes reconocieron ante los medios tener la "convicción moral" de que había chanchullos con las casas en Emvicesa y quienes exigieron "que se limpiase" la gestión de Vivienda. "Estamos de acuerdo con la intervención judicial, era conveniente y ha supuesto un escarmiento: las cosas no serán nunca como antes, han cambiado, se ha ganado en rectitud y hay que valorarlo", ha dicho Aróstegui.

Hasta ahí. Porque a Caballas el auto le ha parecido "decepcionante", ya que desde su punto de vista la instructora no ha salido de la posición "ingenua" que negaba credibilidad a que López montase todo su supuesto tinglado de adjudicación irregular e incluso a cambio de dinero sin apoyo político. "El argumento planteado por Susana Román sobre la aplicación de una normativa u otra también se ha despachado, creemos, con muy poca fuerza jurídica", ha señalado la coalición, que por ejemplo no asume que si se acusa a la Comisión Local de la Vivienda de "no hacer nada" también se pueda culpar a Ali de malversar o tráfico de influencias.

"Lo que hizo Mohamed Ali en la Comisión sobre las 170 VPO en febrero de 2013, cuando se dio cuenta de la entrega cuatro meses antes de las casas, lo hizo en nombre de Caballas, no a título individual, y ni yo ni Fatima Hamed ni Mohamed Maanan ni Ali consideramos que hubiese motivo para denunciar aquel proceso ni para echar a los adjudicatarios", ha referido Aróstegui, que ha animado a quien lo vea procedente "que lo diga".

Para la coalición "se podrá decir que el trámite no fue diligente pero hablar de 'no impedir'...". Aróstegui y Ali han defendido que Caballas instó a judicializar la gestión de las VPO cuando hubo una prueba firme, la 'lista fantasma', y que si antes no lo hicieron fue porque, cotilleos y comentarios aparte, nunca hubo nada "abiertamente" ilegal y haber señalado a cualquiera sin base hubiese sido materia de denuncia.

"Solo teníamos el Pleno y los medios"

"En un Estado de Derecho muchas cosas quedan impunes si no hay pruebas porque el malvado no es tonto y este caso estalla, de hecho, por unas escuchas de narcotráfico", ha contextualizado, "y son los jueces y fiscales los que pueden investigar: nosotros solo teníamos el Pleno y los medios para exigir criterios objetivos de adjudicación, como hicimos".

Aróstegui: "Estamos acostumbrados a superar adversidades y creemos en la verdad y la vamos a defender, aunque nos cueste algún puñado de votos, porque Ceuta, ahora más que hace un año, no puede perder la figura política de Ali"

Aróstegui también ha tildado de "demostradamente errónea" la afirmación de la jueza según la cual la vivienda adjudicada a la cuñada de Ali se basa en un expediente cuyos documentos no están fechados antes de 2013. "En el sumario hay referencias hasta de 2007 con Asuntos Sociales sobre una madre soltera en paro que vivía con sus hijos, una discapacitada, hacinada en el salón de la casa de sus padres", ha apuntado en una exposición en la que ha lamentado que este tipo de cosas son las que le pasan a políticos "de extracción humilde" como Ali cuyo entorno está en ese tipo de situaciones.

Por todo ello, hasta el final con su líder y portavoz. "Somos conscientes de la adversidad que esto supone para el partido, de que nuestros enemigos políticos tienen una herramienta par darnos caña pero no nos dejamos arrastrar por las olas mediáticas ni los comentarios malintencionados o ignorantes: creemos que la jueza no ha sabido ver que no hay conexión entre la Comisión Local y la venta de casas y que la Audiencia revisará su auto en profundidad como ha sucedido en otros casos, por que confiamos en la Justicia y porque para eso tiene instancias superiores", ha avanzado.

Cuando se conozca el veredicto de la segunda instancia ("será un hito"), no se sabe si antes de las elecciones, cuando "la ciudadanía también podrá valorar si Ali es un corrupto o no", Caballas tomará, en su caso, nuevas decisiones. Entretanto el político no dará un paso atrás: "Voy a seguir para estar a la altura de la confianza depositada en mí y en mi inocencia", ha dicho. Aróstegui le ha corroborado: "Estamos acostumbrados a superar adversidades y creemos en la verdad y la vamos a defender, aunque nos cueste algún puñado de votos, porque Ceuta, ahora más que hace un año, no puede perder la figura política de Ali".