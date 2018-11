Caballas pide destinar a equipamiento social los locales comerciales sin uso en Loma Colmenar

Caballas pide al Gobierno central que tome la iniciativa de destinar a equipamiento social todos los locales y bajos comerciales sin alquilar por estar tasados hasta ahora a un precio prohibitivo por el SPOE “para hacer negocio”, según la explicación ofrecida a Caballas por el anterior Gobierno del PP y que confía que cambie con el nuevo Gobierno socialista.

“Es por ello que propondremos al Pleno solicitar al Ministerio de Fomento que adopte las medidas pertinentes para ceder a la Ciudad de manera gratuita, o a un precio simbólico en su caso, los locales de los edificios de Loma Colmenar para adscribirlos posteriormente a un uso social en aquella barriada”, adelantan desde Caballas en un comunicado, “consideramos que es necesario retomar la iniciativa de lograr que esos locales se cedan a la Ciudad para destinarlos a equipamiento social, toda vez que se ha producido un cambio de Gobierno. Esperamos que el nuevo Gobierno, de inspiración socialista, tenga una visión diferente de cómo gestionar lo público. Con el PP fue imposible lograr un objetivo tan sencillo y cargado de razón”.

Caballas recuerda que la Barriada Loma Colmenar, como consecuencia de las últimas promociones de vivienda pública allí construidas, se ha convertido en una zona muy poblada en la que actualmente viven en torno a tres mil personas. “A pesar de ello la barriada carece de la más mínima infraestructura social. La construcción de viviendas no ha venido acompañada, como sería lógico y deseable, de un plan de equipamiento que permitiera a los ciudadanos allí residentes desarrollar actividades colectivas. Todo lo contrario, aquello es un yermo en el que por no haber no hay ni papeleras”, señalan.

“Esta inaceptable carencia se torna en sarcasmo cuando en los bajos de los edificios de vivienda se mantienen cerrados (e incluso tapiados) un buen número de locales que podrían estar perfectamente al servicio de la barriada mejorando, sustancialmente, la calidad de vida de los vecinos”, denuncian.