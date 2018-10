Caballas exige a la UNED que prescinda de los tutores con 3 sueldos públicos y los supla con concursos

En la UNED también hay aires de cambio y Caballas quiere que lleguen al Centro Universitario de Ceuta. En toda España se mueve una corriente en favor de la consolidación y estabilización de los profesores-tutores y el propio ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha anunciado este mes su apoyo al Estatuto de un colectivo que "lleva décadas en un limbo jurídico difícil de aceptar desde un punto de vista de justicia".

Desde los Servicios Centrales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se ha recordado que un Real Decreto de 1986 establece determinados requisitos para ser profesor-tutor que no todos cumplen. En Ceuta parece que una docena no lo hacen, porque ya cobran otros dos sueldos de la Admnistración (la mayoría, diez u once) o porque ya están en situación de jubilación.

Caballas ha isntado a los responsables del Centro Universitario de la UNED de Ceuta a ser firmes y a velar por que se apliquen esos criterios de incompatibilidad para, a continuación, cubrir las vacantes que se produzcan “con criterios de transparencia y publicidad para que todos los interesados puedan concurrir a ellas”.

Según el portavoz de la formación localista, Mohamed Ali, “una docena” de los profesores-tutores de la UNED local están en alguna de las situaciones de “incompatibilidad” referidas y "la normativa debe cumplirse y el Centro Universitario, asegurarse de que las vacantes que se generen sean cubiertas por los procedimientos establecidos, con las listas existentes en su caso o convocando los concursos públicos preceptivos".

El citado Real Decreto exige a los tutores de la UNED aportar declaración escrita “de no venir desempeñando más de un puesto de trabajo en el sector público” y de “no desarrollar actividad privada”. La selección de profesores-tutores debe realizarse siempre cono norma general “mediante concurso público”.

Caballas ya pidió hace cinco años a la UNED que depurase las posibles incompatibilidades en su Claustro con profesores como el ex senador del PP José Luis Sastre (ahora en Vox) que cobraba como profesor asociado a tiempo parcial del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Educación de la UGR, como tutor-subdirector del Centro Asociado de la UNED y como parlamentario nacional.