Caballas preguntará al PP si aún piensa construir el nuevo Centro de Menores que lleva años anunciando

"Hace tan sólo dos meses que fueron las elecciones. El único partido que llevaba en su programa la construcción de un nuevo Centro de Menores era el mío". Son palabras pronunciadas en julio de 2011 por la entonces consejera responsable del Área de Menores, Susana Román, que en medio de la polémica generada por una intoxicación alimentaria defendió el traslado de San Antonio a Hadu de los MENA y las instalaciones del Centro Mediterráneo y de Punta Blanca como capaces de cumplir "perfectamente" sus fines.

"Mejorables sin duda, pero dignos y suficientemente preparados y en los que nuestros chicos y chicas reciben los programas educativos y todos los necesarios para su acomodo en la sociedad", argumentó Román.

Ahora que la ultraderecha ha convertido a los MENA en los perfectos diablos de esta sociedad sobre cuya criminalización cabalgan sus aspiraciones electorales prometiendo encerrarlos o repatriarlos no parece probable que se escuche nada parecido a quien, esta semana, responda a la interpelación que sobre la política de Menores va a presentar al Ejecutivo de Vivas la coalición Caballas.

"A pesar de haber transcurrido dos décadas desde que la Ciudad asumió las competencias en materia de Menores aún no ha construido un centro para albergar al colectivo de jóvenes extranjeros no acompañados y a la improvisación de utilizar un chalet cedido por el Ejército que no reunía ningún requisito siguió la improvisación de trasladarles por orden de la Fiscalía al edificio construido con el 'Plan Zapatero' como albergue", contextualiza su iniciativa la formación localista en alusión a un equipamiento que está sobreocupado y virtualmente colapsado hasta el punto de haber tenido que recurrir a módulos prefabricados para ampliar su capacidad.

Según recuerdan los de Mohamed Ali, el Gobierno del PP "en reiteradas (o reiteradísimas) ocasiones ha hecho pública su voluntad de construir un centro apropiado para tal cometido, pero nada se ha hecho al respecto".

Hace casi 8 años, Román dijo en el Pleno que "en febrero de 2011 salió a licitación el estudio de viabilidad para la construcción, que actualmente se encuentra en fase de alegaciones". "Cuando interpelamos, perplejos dada la importancia que el Gobierno da a este asunto hasta estar 'incluso sin dormir', sobre las razones por las que no se había incluido en el Plan de Inversiones, la contestación, un tanto estrafalaria", lamenta Caballas, "fue que el centro lo iba a construir el Estado, pero en sus Presupuestos para 2019 tampoco aparece".

Por todo ello, Caballas va a preguntar al Ejecutivo si sigue considerando "necesaria" la construcción de un centro especializado para atender a los menores extranjeros no acompañados, por qué no ejecuta la inversión y "por qué encargó un proyecto que ahora se niega a hacer".