Caballas propondrá al Pleno que apoye la VI Marcha por la Dignidad y exija políticas migratorias humanitarias

El próximo 9 de febrero tendrá lugar en Ceuta la VI Marcha por la Dignidad, una movilización ciudadana cuyo objeto es "rendir homenaje a las quince personas que fallecieron en la playa del Tarajal el 6 de Febrero de 201 mientras nadaban ateridos de frío en la madrugada intentando alcanzar nuestras costas". Aquel día Ceuta fue, a ojos de Caballas, "la capital del horror", y la coalición cree que los actos que rememoran aquel episodio "tienen un gran valor porque actúan como un aguijonazo en la conciencia de una Europa insensible".

"Aquellos hechos se han convertido en un símbolo de las políticas migratorias crueles e injustas que aplican con terrible frialdad los Gobiernos europeos, incluido el español, y muchas personas nos sentimos entonces avergonzadas y aún lo estamos", ha referido la formación localista en un comunicado en el que ha anunciado que en el próximo Pleno no solo pedirá que la Corporación "apoye" la movilización sino que también exija "una política migratoria basada en el más absoluto respeto a los Derechos Humanos".

La Marcha pretende ser "un canto a su defensa como código ético universal que a todos nos debe vincular" y Caballas cree que "desde esta premisa no podemos aceptar ni ser indiferentes ante una política que trata a los seres humanos como mera mercancía, que no pestañea cuando los mutila en sus concertinas asesinas, o cuando los abandonan a su suerte, aún sabiendo que la muerte los acecha".

"No queremos que nuestra frontera sea un espacio de 'no derecho'; no queremos que se inflija un trato humillante y degradante a las personas migrantes (aunque lo haga un país tercero en nuestro nombre); no queremos exhibir un comportamiento hostil ante la pobreza y la miseria; no toleramos prácticas violentas contra seres humanos necesitados y vulnerables", ha dejado claro la formación localista.

Los de Mohamed quieren "construir un más mundo justo fundamentado en el más absoluto respeto a los Derechos Humanos, en el que ninguna persona sea ilegal, y en el que las políticas migratorias sean la expresión de la solidaridad entre todos los seres humanos".