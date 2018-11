Caballas propone convertir la prisión de Los Rosales en un centro de FP

La antigua Prisión de los Rosales se ha convertido en un edificio de una gran superficie, muy bien ubicado (en el centro de barriadas muy pobladas), sin utilidad alguna y en proceso de paulatino deterioro ante una indiferencia de la administración que sólo puede ser calificada como culpable, lamentan desde Caballa.

"Es algo bastante habitual en nuestra Ciudad. Así podemos ver edificios como el antiguo hospital de Cruz Roja, o la residencia Nazareth, la antigua Comisaria de los Rosales, o infinidad de antiguas instalaciones militares hoy absolutamente abandonadas. No deja de ser una hiriente paradoja que una Ciudad, permanentemente agobiada por la “falta de suelo”, se pueda permitir el lujo de mantener miles de metros cuadrados sin utilizar". No parece tener mucha lógica, reflexionan, "que mientras el Ministerio de Educación manifiesta públicamente que en Ceuta no se construyen centros por la falta de suelo” (conviene recordar que Ceuta presenta el índice de fracaso escolar más alto de España, y más del ochenta por ciento de los grupo superan la ratio legal por falta de centros), la propia administración mantenga un edificio como la antigua prisión de los Rosales pudriéndose miserablemente".