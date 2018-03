Caballas se quedan solos en la defensa del árabe ceutí

“El Gobierno local del PP y el de la Nación han decidido que el árabe ceutí no existe, no merece ni protección ni promoción, sin explicar a nadie porqué, sin dar ninguna razón y en contradicción con lo que ya se había avanzado”, acusaba, señalando la “preocupante deriva” de los populares, “investidos de una singular cruzada” lo que a su juicio es un”error dramático” que se ha manifestado en el rechazo a declarar festivo el Ramadán o el empeño por enterrar el recuerdo de la madrassa o la negativa a impartir educación islámica mientras defienden la asignatura de religión católica.

Para el consejero de Educación, Javier Celaya, no hay motivo para la polémica, pues el dariya no encaja en la Carta Europea de Lenguas Maternas al no ser una lengua europea sino un dialecto del árabe del Magreb, no es minoritaria n está e peligro de extinción, por lo que proteger el árabe ceutí equivaldría a hacerlo con el “español llanito” que se habla en Gibraltar. Un argumento que se cae por si mismo, reprochaba Aróstegui, con el tamazigh, reconocido en el Estatuto de Autonomía de Melilla.

Una actitud del Gobierno con el árabe ceutí que Caballas hizo extensiva a la cultura islámica. “Cada vez que hay una iniciativa que pretende rescatar o dar dimension social o algo relacionado con la culttura islámica ustedes votan que no”, recordaba Aróstegui indignando a Celaya: “No le admito que Caballas dé lecciones de interculturalidad al Partido Popular”.