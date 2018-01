Caballas reclama más personal y plazo para recoger solicitudes a las bolsas de trabajo de Amgevicesa

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha pedido este viernes al Gobierno de Ceuta que, "si quiere ser sensible con la ya maltratada población ceutí en paro", amplíe el plazo de presentación de solicitudes para entrar en las bolsas de trabajo de Amgevicesa.

A juicio del localista es "inhumano" y "degradante" que los interesados "guarden cola desde las 9.00 horas y llegen las cuatro de la tarde y todavía haya personas por atender".

"No entendemos por qué no se han querido habilitar otros puntos para la recogida de documentación y nos parece que se trata de una actitud irresponsable ante la fortísima expectación que ha generado esta oportunidad entre los desempleados en general y los jóvenes en particular", ha argumentado Ali.

Para Caballas "se debe incorporar más personal para atender a los solicitantes y ampliar los plazos en días y horario, algo que vamos a exigir a la Ciudad y a Amgevicesa para que ningún ceutí interesado en concurrir a estas bolsas se quede sin atender".