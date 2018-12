Caballas reprocha a PP y PSOE su "sumisión" ante Marruecos para erradicar el porteo sin alternativa

Erigido en último bastión ante la inmigración irregular y el terrrismo, frente a un Estado "debilitado" por el conflicto catalán y empujado por sus agentes económicos, que están hartos de la competencia desleal del 'comercio atípico', en Caballas están seguros de que la información que les llega de Melilla sobre la intención de Marruecos de acabar con el porteo "en febrero". En ese horizonte, sin haber hecho "nada" durante años más que hablar, la ciudad se asoma al abismo de una "reconversión dura", según los localistas.

También de que esa decisión va a dejar en la economía de cada ciudad autónoma “un agujero equivalente al 15 ó 20% de nuestro PIB”, equivalente en términos de empleo regular o sumergido, mientras el PP y el PSOE y las Administraciones que dirigen se limitan a “la complacencia, la sumisión la inacción”. El boquete irá, estiman Ali y Aróstegui, mucho más allá de los puestos de trabajo regulares y se dejará sentir sobre todo en la economía sumergida, que según han recordado "no deja de mantener a muchas familias de Ceuta entre quienes peor lo pasan".

En rueda de prensa, los líderes de la formación localista han explicado su sensación de que las medidas adoptadas por la Delegación en la frontera “lejos de conducirnos hacia una frontera segura y fluida, que es lo que reclaman los ceutíes, nos llevan hacia una cerrada”. “Somos un gentil acompañante del país vecino y hacemos lo que quiera: siempre hay un no para todo lo que reivindican los ceutíes y un sí para Mohamed VI”, ha criticado Aróstegui.

Los localistas han repetido que el final del porteo, por las condiciones en las que se desarrolla, es “deseable” pero siempre y cuando “se haya trabajado en una alternativa”. “En 2011 aprobamos un Plan Estratégico con 74 medidas de las que no se ha conseguido ninguna porque ni siquiera se ha intentado y vamos a pagar una factura muy alta en términos de empleo, de estabilidad social y de desarrollo”, han alertado.

Los dos diputados autonómicos han pedido “unidad, compromiso y movilización” a los ceutíes, a quienes han reclamado que no se dejen callar “con menos impuestos y barcos más baratos”. No ser ni parecer "mercenarios" o "paracaidistas". “Aquí convivimos todos y ser ceutíes no es pasear una bandera sino asumir como propios los problemas de todos, no solo de los empleados públicos”, han remarcado.

“Nosotros queremos”, han resumido la voluntad de Caballas, “que se invierta, que se aplique una justicia social que permita aquí un PER como en Andalucía y Extremadura, cambios en la Construcción, avances para el Turismo y el Comercio, pero siempre nos topamos con un no”.

"Más pequeña y menos ambiciosa"

Al PP y al PSOE como partidos que gobiernan o lo han hecho les han reprochado no solo que mantengan a la población entretenida “hablando de los MENA o Cataluña” sino también que hayan minado o rechazado directamente la posibilidad de entrar en la Unión Aduanera. “Parece que lo que el PP quiere”, se han dirigido directamente a los de Vivas, “es una ciudad más pequeña, menos ambiciosa, con más empleo público y menos economía privada para que el que no pueda subsistir, se vaya”.

Frente a esa actitud, Ali ha asegurado que Caballas utilizará sus contactos en las Cortes Generales con partidos como Compromís o Equo para impulsar iniciativas ya aprobadas por el Pleno como la de instar al Gobierno central a firmar un nuevo Tratado de Buena Vecindad con Marruecos que sí considere a Ceuta y Melilla, una reivindicación obviada por Vivas en su encuentro con Sánchez.

“Está muy bien hacerse fotos en La Moncloa pero si eso no sirve para resolver los problemas de los ceutíes, para plantear temas fundamentales como los déficits de la Sanidad, no es más que un fraude a la ciudadanía”, ha afeado Ali al presidente después de que el Ministerio haya repetido que no ve viable una Unidad de Radioterapia en la ciudad.