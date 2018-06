Caballas retira la propuesta de integración en la Unión Aduanera al ver que el PP la rechaza y el resto se pone de perfil

Un informe sin firma de autor cuya solidez puso en duda la oposición, especialmente el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, que cree que “no pasa del nivel de cuarto de la ESO” y está hecho a conciencia para enfriar las pretensiones de integración en la Unión Aduanera asustando con la pérdida de empleo. Aróstegui lamentó la falta de consenso y el escaso entusiasmo de las formaciones con representación en la Asamblea a una integración plena en Europea y optó por retirar la propuesta. “Este pueblo no tiene arreglo. Me quedo estupefacto con la manera de conducirnos que tenemos aquí”, lamentó.

Y es que, pese a compartir a priori una posición sobre la integración de la ciudad autónoma en la Unión Aduanera, tanto el PSOE como MDyC reclamaron la garantía del respeto a las especificidades de Ceuta y su régimen fiscal especial y pidieron analizar con prudencia la cuestión, mientras desde Ciudadanos, Javier Varga, restaba valor al acuerdo de la Asamblea, al tratarse de un acuerdo “antiguo” en el que no estaba presente su formación y puso en duda los beneficios de una posible integración y del impacto en el futuro de la ciudad, por lo que considera que la actual Asamblea no tiene la legitimidad para una medida de semejante calado.

“El informe de Procesa está ahí, es entretenido y descriptivo de algunas de las cosas que podrían pasar, o no, que diría Rajoy, y pone cuestiones a debatir y ciertas incertidumbres que tenemos que abordar”, argumentó Emilio Carreira (PP), defendiendo la solidez del estudio de Procesa. “El problema no es echar a caminar sino que no haya vuelta atrás si a medio camino nos hacemos un lio”, advirtió el portavoz popular. “Vamos as seguir trabajando, no se desanime, para que Ceuta tenga un desarrollo suficiente para las necesidades que tiene”, adelantó Carreira, prometiendo avanzar en la consolidación del REF.

Desde el PP, su portavoz Carreira insistió en el papel que tiene Marruecos en esta cuestión y la influencia que tiene en países de la Unión Europea, en respuesta a la propuesta de Aróstegui, que apuesta por la integración en la Unión Europea, lo que desactivarías pretensiones anexionistas del Reino Alauita. “Se fía más de Europa que de España, pues siga fiándose de Europa, con una Italia como está, con un Reino Unido que está como está y con una Alemania que no sabe ni dónde está y un solo líder sólido, el francés y tradicionalmente Francia y Marruecos se han llevado bien, de hecho el Jefe de Estado de Marruecos vive en Francia”.

Pese a todo, Aróstegui apuesta por “normalizar de una vez por todas” las relaciones con Marruecos, lo que desde el Gobierno del PP se ve ya imposible. “Hay una correlación de fuerzas negativa para nuestra ciudad en el vis a vis entre España y Marruecos pro con la Unión Europea puede ser positiva para Ceuta”, defiende Aróstegui, para quien, sino, la única opción que le queda a la ciudad si sigue en manos del PP es “atrincherarse en los Presupuestos del Estado” y volver a ser una ciudad presidio.