Cañete contó con el apoyo de dos Consejerías para simular su presencia en Ceuta

Para aquel recurso, el comisario europeo tiró de contactos contando con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, y de dos consejeros del Gobierno de Ceuta, el también diputado nacional y responsable de Relaciones Institucionales, Francisco Márquez, y la entonces consejera de Fomento, Susana Román. Ambos firmaron certificados oficiales avalando la versión de Arias Cañete y suscribiendo que el recurrente viajaba a menudo a la ciudad autónoma para analizar el posible traslado de la planta de Dúcar de San Amaro a los terrenos de la ampliación del puerto.

Así, Susana Román, en su papel de consejera de Fomento, certificó, como consta en la sentencia a la que tuvo acceso El Confidencial Digital, “que durante el año 2011, D. Miguel Arias Cañete, realizó diversos desplazamientos a esta Ciudad Autónoma, manteniendo reuniones de trabajo en la sede de la Presidencia de la Ciudad con la intención de estudiar las posibilidades y determinaciones del traslado de las instalaciones de almacenamiento de combustible propiedad de Petrolífera Ducar S.L. ubicadas en San Amaro a la zona portuaria. Formulando propuestas para hacer viable tal traslado, en el marco de las modificaciones del planeamiento urbanístico que está desarrollando la Ciudad de Ceuta”.

También en calidad de consejero de la Ciudad Autónoma, , Francisco Márquez certificó con fecha de 15 de junio de 2013 que el actual comisario europeo realizzó diversos desplazamientos a la ciudad de Ceuta, manteniendo relaciones de trabajo “para estudiar las posibilidades y determinaciones del traslado de las instalaciones de almacenamiento de combustible ubicadas en San Amaro a la zona portuaria”.

Torrado se explica

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, explica a Ceuta al Día que sí se firmó el certificado que Cañete incluyó como parte de su recurso pero que en ningún momento se precisó que era para tratar de simular la residencia del ex ministro en Ceuta. Asimismo, en cuanto a las insinuaciones de ECD sobre la relación de este trato de favor con la ampliación hasta 2032 de la concesión de Dúcar en terrenos de la Autoridad Portuaria, recuerda que ese es un proceso regulado y supervisado por Puertos del Estado en el que la petrolífera cumplía los requisitos “con creces”.

El argumento central de Arias Cañete para beneficiarse de las ventajas fiscales de la ciudad autónoma pasaba por destacar que no solo había prestado sus servicios en Ceuta –pese a que su despacho profesional está en Jerez de la Frontera- sino que lo hizo para una empresa que tiene en la ciudad autónoma su actividad exclusiva. Según la defensa de Cañete, para tener derecho a la deducción analizada por parte de quienes no residen habitualmente en Ceuta, es preciso que estos obtengan en dicha plaza determinadas rentas, en este caso derivadas del ejercicio de actividad profesional, sin que concurra ningún otro requisito o condicionante para la aplicación de este beneficio fiscal, no exigiendo que las tareas deban ser ejecutadas física mente o de manera presencial por el profesional en Ceuta o Melilla”.

La sentencia recuerda que la resolución recurrida no vulnera ninguno de los principios invocados en el escrito de demanda (no discriminación, libre ejercicio de la actividad profesional de la abogacía), “toda vez que el beneficio fiscal que nos ocupa se concede en función del lugar de prestación efectiva del servicio, en este caso Ceuta, no habiéndose rechazado la aplicación de la deducción por el hecho de que el recurrente no resida en esa ciudad ni tenga en ella su despacho, sino por no haber demostrado que la totalidad de sus servicios profesionales se hayan llevado a cabo de modo efectivo y real en Ceuta”.