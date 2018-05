Carreira: “No sé de dónde se saca eso de que el PP es un partido corrupto”

“No sé de dónde se saca eso de que el PP es un partido corrupto”, rebatió el portavoz del PP en la Asamblea, Emilio Carreira, “no se deje llevar por la televisión, no enriquece y se dedican a crear estado de opinión para captar audiencia”. Desde la bancada popular, Carreira quiso matizar que “en el PP hay personas condenadas por corrupción” pero eso no supone que el partido entero sea corrupto, como no se supone que Caballas sea un partido corrupto por teer a su líder investigado, “aunque sea por regalar VPO”.

Un cruce de reproches con la condena de la trama Gürtel que se vivieron en el primer punto del orden del día en el que desde la coalición Caballas reclamaban el rechazo de los PGE por no resolver los problemas de Ceuta en vez de “ agachar la cabecita ante el papanatas de Rajoy”. Una falta de resultados que le echó en cara también el portavoz popular a Aróstegui, “cuando usted fue concejal de economía tampoco consiguió nada y lo vi hasta en la tele con Balbín”, advirtendo que poco podría conseguir el propio Aróstegui “con soflamas insultos” y “peleándose con quien pasa por su lado”.

Aróstegui, pese a las quejas de Carreira, recordó que el PP es “por vez primera e la historia de España”, un partido ha sido condenado por corrupto” pero disculpó a los representantes del PP ceutí, que “hacen las cosas mal, pero les veo la cara y no les veo robando”. “Me sería muy cómo decir que hay cuatro imputados pero no, los linchamientos no me parecen justos”, insistió el portavoz de los localistas. Aróstegui aprovechó además para defender a su compañero y líder de Caballas, Mohamed Alí, “una persona absolutamente honrada”. Algo que saben todos los ceuties, afirmó.