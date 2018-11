Celaya pregunta qué pasaría si diese mil euros para partirle la cara a Mateo por sonarse con la bandera

El consejero de Educación del Gobierno de Ceuta, Javier Celaya, ha terciado este sábado en un debate sobre los límites del humor planteado por el periodista Juanjo Coronado en su perfil en Facebook después de que Dani Mateo, colaborador de 'El Intermedio', se haya visto en el ojo de la polémica tras un sketch en el que el simulaba sonarse la nariz con la bandera de España .

"No comparto lo que usted dice, pero daría mi vida por su derecho a decirlo'. Esta frase de Voltaire resume, para mi, la pura esencia de la democracia. Por tanto, a los que somos demócratas no nos queda otra que defender el derecho de Dani Mateo a hacer lo que hizo con la bandera de España", ha escrito Coronado.

El consejero ha envidado con este texto: "¿Y si yo ahora mismo públicamente ofreciese mil euros de mi bolsillo a quién le parta la cara a Dani Mateo? ¿Sería libertad de empresa? ¿Libertad de expresión? ¿Delito de odio? ¿aquí también cabría englobar despreciar la bandera de España? Lo pregunto por si al final me animo a ofrecer una recompensa por la cara partida de tan magno bellaco".

Coronado exponía que, a su juicio,"quienes se hayan sentido ofendidos tienen el mismo derecho a decirlo. La Clínica Baviera tiene el mismo derecho a romper su contrato y aquellos a quienes el chistecito no nos ha hecho ni chispa de gracia tampoco podemos ser catalogados de ultraderechistas" y que "lo peor es el reduccionismo que se ha visto en redes sociales desde que estalló el asunto. Si no te ríes, eres facha, y si te ríes, poco menos que proetarra".

Desde su punto de vista Mateo parece "obsesionado con Franco o la bandera (cómo si respetar la segunda fuera alabar al primero)" y "uno o dos días te ries, pero el dictador a diario, cómo pasa siempre en el humor, no supone más valentía sino falta de ingenio. La especialidad de Arévalo eran los chistes de "gangosos y mariquitas". Mucho me temo que Mateo acabará quedándose en los "chistes de españoles". Espero que no: le sobran recursos para arrancarnos una carcajada. O eso creo...".

'Atresmedia', el grupo de 'La Sexta', ha retirado de su archivo en Internet el vídeo del sketch, que no obstante puede verse en otros espacios de la Red.

El ex portavoz de Podemos en Ceuta, Julio Basurco, ha advertido a Celaya tras leer su 'post' de su papel institucional y Caballas se ha preguntado en Twitter si "este es el ejemplo que debe dar todo un consejero de Educación de Ceuta". "¿Este es el patriotismo que propugna el PP, defender los símbolos nacionales partiendo caras?", ha planteado la coalición.