La Ciudad felicita al Rey en el sexto aniversario de su proclamación con "ilusión" por su posible visita

Vivas, con el Rey, en una imagen de archivo.

"No sabemos nada, no ha habido ningún contacto, pero estaríamos muy ilusionados y encantadísimos de que pudiera venir", dice el portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, sobre la gira que los Reyes comenzarán el martes por "todas" las Autonomías tras el estado de alarma. Juan Carlos I y Sofía de Grecia pasaron por la ciudad en noviembre de 2007 y once años y un mes antes lo habían hecho Alfonso XIII y Victoria Eugenia