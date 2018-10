Ceuta, Melilla y Canarias se unen para reclamar medidas para atajar el problema de los MENA

“Ante el buen resultado de esta unicidad de criterios”, explicaba el portavoz del Gobierno, “se ha decidido seguir en esa misma línea”. El primer paso ya se dio con el encuentro entre los presidentes de Ceuta y Canarias y ahora se busca hueco en la agenda a tres bandas para fijar la primera reunión. Cita ala que hay intención de invitar también a Andalucía, con quien se comparte problemática, aunque no a Cataluña, ya que “la manera de llegar de los ME$NA no tiene nada que ver”. Lo que sí es seguro es que no será este jueves, como han adelantado algunos medios locales, y la fecha y el lugar aún están por determinar.