Ceuta pide que en la próxima Conferencia de Presidentes se aborde "la situación de las fronteras"

El Gobierno de Ceuta ha abogado este miércoles por una convocatoria "cuanto antes" de la Conferencia de Presidentes en la que la política migratoria "sea uno de los asuntos a tratar". Así lo ha trasladado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, en la reunión del Comité de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes, que ha presidido en Madrid la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y al que han asistido representantes de todos los gobiernos autonómicos, a excepción del catalán.

Durante su intervención la ceutí ha recalcado que para el Ejecutivo de Vivas "es prioritario y de máximo interés" que se trate en este foro, que se reunió por última vez el 17 de enero de 2017 bajo la presidencia de Mariano Rajoy, "el fenómeno migratorio tanto de adultos como de menores no acompañados" y "que se haga especial hincapié en sus consecuencias en ámbitos estratégicos como la frontera y el Puerto".

Deu también ha aprovechado su turno de palabra para incidir en que la próxima Conferencia de Presidentes, para la que aún no hay fecha y que el Gobierno de España pretende convocar tras las elecciones locales y autonómicas, debe reunirse lo antes posible para terminar de cerrar asuntos que son de interés general y que deben abordarse con independencia de citas electorales, entre ellos se incluyen el nuevo sistema de financiación autonómica, las medidas incluidas en el pacto social de la educación y la situación de las políticas activas de empleo. Gobiernos autonómicos como los de Galicia y Castilla y León han reclamado también que esa cita se anticipe en el tiempo. La ministra Batet se ha comprometido, no obstante, a volver a reunir al comité de seguimiento antes de mayo.

Respecto de la financiación autonómica, la consejera ha recordado el compromiso del anterior Gobierno por reformar el sistema y como se dio el primer paso con la creación de un comité de expertos que hiciera una propuesta de partida, punto en el que quedó el asunto y sobre el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha avanzado. Deu ha reivindicado más atención en los Presupuestos Generales del Estado para Ceuta, donde la inversión ha caído más de un 24 %, y ha reiterado la importancia de una nueva financiación que consolide los fondos genéricos y las ayudas sectoriales finalistas que la Ciudad recibe para no depender de cada proyecto de Presupuestos Generales del Estado y que compense la inversión que la Ciudad realiza en materias que no son de su competencia y las que se derivan del hecho fronterizo.

En cuanto al ámbito educativo, la consejera de Presidencia ha reclamado la presencia de las dos Ciudades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, como ya participan en otros foros similares. Igualmente, en relación al ámbito del empleo, ha insistido en el sorpresivo anuncio realizado la semana pasada de que las políticas activas de empleo serán gestionadas a partir de este año por el SEPE y la Delegación del Gobierno.

Evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos

La reunión, que ha sido densa y se ha prolongado durante unas tres horas, estaba convocada para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos que se adoptaron en la VI Conferencia de Presidentes, y en la que Ceuta estuvo representada por su presidente, Juan Vivas. En aquella sesión, se adoptaron once acuerdos, entre ellos, los referidos acerca de la financiación autonómica, educación y empleo, pero también se decidió implementar una estrategia contra la despoblación, trabajar en medidas para luchar contra la violencia de género, en favorecer la unidad de mercado, más cooperación en protección civil y el impulso de la tarjeta social, la protección del consumidor vulnerable de energía eléctrica y la participación de las autonomías en los asuntos de la Unión Europea.

La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral. Está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las diecisiete Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Desde su creación en 2004, la Conferencia de Presidentes ha celebrado seis reuniones y a todas ha asistido en representación de Ceuta su presidente, Juan Vivas.