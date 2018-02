Chandiramani asume que la Ciudad puede mejorar en transparencia pero dice que no hay "nada que ocultar"

La consejera de Hacienda del Gobierno local, Kissy Chandiramani, ha asegurado este martes en el Pleno que el Ejecutivo de Vivas no tiene “nada que esconder” y que si el Tribunal de Cuentas sigue haciéndole reproches en materia de transparencia intentará acatar y cumplir con sus recomendaciones, que ha asegurado que actualmente pueden resumirse en "un folio" y que se ciñen sobre todo a "registro contable del patrimonio de la Administración".

Chandiramani ha asumido algunos fallos como no haber publicado las relaciones de indemnizaciones y compatibilidades de los altos cargos pero ha alegado que parte de la información que echa en falta el órgano fiscalizador está en otras web de la Ciudad aunque no aparezca en la de Transparencia. "Hemos ido incorporando obligaciones que también han asumido los funcionarios: tenemos que seguir mejorando pero ello no puede servir para decir que no hacemos nada", ha distinguido.

El portavoz socialista, Manuel Hernández, ha exigido al equipo de Vivas que acabe con el “fraude democrático la ciudadanía” que persiste y que cumpla “de verdad” con las peticiones del Tribunal de Cuentas, que estima que la Ciudad “mantiene una deficiente justificación de la necesidad a satisfacer y de la elección del procedimiento y de los criterios de adjudicación en la mayor parte de los contratos analizados” y que “se han seguido produciendo retrasos en la ejecución de los contratos y modificaciones con deficientes justificaciones”.

En “un elevado número de expedientes fiscalizados” se ha constatado que la Ciudad no deja “constancia de la justificación de la necesidad de la contratación” o los preceptivos informes de los servicios promotores justificativos de esa necesidad incorporados “son insuficientes ya que en ellos no consta la extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, ni tampoco la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas ni la necesidad de la inversión de fondos públicos que conllevan”.

El último informe, con información recopilada hasta bien entrado 2017, critica que la página web de la Ciudad “no cumple lo relativo a la información institucional, económica, presupuestaria” y “no recoge las instrucciones de contratación, presentando en su Perfil del Contratante un contenido muy deficiente que incumple los principios de publicidad y concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contratos”.

Respecto al resto de entes de la Ciudad Autónoma individualmente sometidos a la Ley de Transparencia, su cumplimiento “también presenta deficiencias”. Tras analizar todos sus espacios en Internet, el Tribunal de Cuentas concluye que “ninguno de ellos cumple las obligaciones de información impuestas por la Ley de Transparencia”.

En seis páginas web “los entes examinados tiene Perfil del Contratante, aunque no contienen la información exigida respecto de los contratos, convenios y encomiendas”. En dos casos “tienen página web pero no portal de transparencia ni perfil de contratante”; cinco “no tienen ni siquiera página web” y otros tantos entes públicos “se remiten a la de la Ciudad Autónoma”.