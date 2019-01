Chandiramani dice que "Tragsa, como Hacienda, somos todos" y que "ceutíes" cubren el 88% de sus empleos

El diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui ha preguntado-acusado-afeado este miércoles en el Pleno al Ejecutivo local del PP cómo es posible que la Ciudad, presumiendo de haber "recuperado el pulso inversor" y apostando por la ejecución de obras públicas a través de "un medio propio" como Tragsa "renuncia" a generar empleo local en "uno de los pocos sectores" en los que es posible hacerlo como el de la Construcción. El Gobierno le ha contestado que todo eso es mentira o inconsistente, que esa empresa "como Hacienda, somos todos", y que "el 88%" de sus necesidades directas de trabajadores las han satisfecho precisamente "ceutíes".

"Delante de sus narices los puestos de trabajo que se pueden crear se exportan a ambos lados de Ceuta dilapidando la formación que la propia Ciudad promueve", ha alertado el localista, que ha acusado al Ejecutivo del PP de recurrir al "timo del informe" para sostener el "no" a obligar a Tragsa a recurir al SEPE para cubrir en la ciudad sus necesidades de mano de obra "que no se atreven a decir a pecho descubierto".

Manuel Sánchez, un "colega" del presidente según Aróstegui, ahora director general de Presidencia, es quien ha firmado que la Ciudad Autónoma "carece de competencia" para “establecer una cláusula obligatoria que imponga a Tragsa la contratación de manera directa a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a todos los trabajadores necesarios para la ejecución de las obras salvo para puestos de una cualificación muy concreta y especializada y previa justificación de esta condición”.

"Estas cosas sublevan", ha protestado el diputado, a quien la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha rebatido que Tragsa "es una empresa pública como Acemsa o Procesa con sus procedimientos de selección de personal establecidos que siempre acude al SEPE y que de los 145 empleos que ha generado directamente en la Ciudad ha cubierto 129 con personas de la ciudad".

Según el Gobierno de Vivas, además "el 49% de los encargos que se le hacen al medio propio deben ser subcontratados" y "la mayoría de los 'chalecos amarillos' a los que usted ha hecho referencia son ceutíes". "Por mucho que insista en que Tragsa, a la que se ha encargado el 47% del Plan de Inversiones de la Ciudad, es mala y no contrata ceutíes, los datos le desmienten", ha resumido la consejera.

Caballas se ha preguntado cómo pudo Vivas llegar a hablar de "400 empleos generados si ahora vuelven a hablar de 145" y Aróstegui ha aclarado que "los malos no son Tragsa, que defiende sus intereses, sino ustedes, que hacen un mal uso de esa empresa al: 1) no evitar que 'roben' en sentido coloquial, evitando que se paguen las obras entre un 20% y un 40% por encima de su valor, y al 2) no garantizar que el empleo se genere aquí".

"Tragsa puede, no debe, subcontratar hasta el 49% y las empresas que ganan buscan su mano de obra fuera", ha rebatido Aróstegui, que aprecia en el PP un "pánico electoral" que le ha llevado a "un desplazamiento ideológico a la extrema derecha" y a una pulsión por "poner ladrillos en cualquier lado que en muchos sitios saca de quicio a la ciudadanía". El presidente de la Ciudad ha cortado al portavoz accidental de Caballas censurando que convierta el Pleno en "el día de la marmota" alargando sus intervenciones más allá de lo admisible. "Me he pasado sin querer, perdón", ha admitido irónico Aróstegui.

Chandiramani ha alegado que "una empresa pública como Tragsa no usa las encomiendas para enriquecerse, es como Hacienda, somos todos: en su afán solo está el interés general y resulta inconsistente que deslice que los técnicos de la Ciudad inflan un 20% ó un 40% sus presupuestos para que se lucre".