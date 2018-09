Chandiramani: "El Plan de Empleo no es ninguna lotería"

La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha dejado claro este jueves en el Pleno en respuesta a una interpelación del MDyC que la entrada en el Plan de Empleo "no es una lotería", no "toca" y "no depende del credo o el color del desempleado de turno". Según ha detallado, el Estado ofrece una subvención económica para el desarrollo de los programas y la Ciudad presenta unos proyectos que, en función de su naturaleza, precisan de unos perfiles profesionales u otros.

Además, se fijan unos "cupos" de colectivos que "necesitan de una especial atención" como las personas con discapcidad, víctimas de violencia de género, personas sin renta, mujeres, jóvenes, drogodependientes, perceptores del IMIS o la Renta Activa de Inserción, mayores de 63 años que no han cotizado lo suficiente para jubilarse...

"La implicación de la Ciudad pasa por presentar una documentación y pedir unos perfiles: el Servicio de Empleo Público Estatal convoca una Comisión en la que tenemos voz pero no voto en la que se definen criterios de selección y cupos", ha repartido responsabilidades la consejera.

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha incidido en "qué ha hecho" el Gobierno de Vivas "para que no haya personas que llevan ocho o nueve años en el paro y no han sido seleccionadas nunca". Además, ha reprochado al Ejecutivo local que no haya sabido disipar dudas de "oscurantismo" y que "en ocasiones" haya "hecho lo que le da la gana" con los procedimientos administrativos.

Mirando hacia el futuro Chandiramani ha explicado que "cada año" se determina cómo se organizan los Planes de Empleo y ha pedido a Hamed que mire más expedientes y preste menos oídos a la "rumorología" para "traerla al Pleno dándole carta de naturaleza". "Aquí no hay ninguna lotería y quien detecte un error lo que debe hacer es presentar la correspondiente reclamación", ha resumido