La Ciudad aprovechará la nueva Ley de Contratos del Sector Público para imponer más "cláusulas sociales"

El Pleno de la Asamblea ha acordado este lunes a propuesta de Caballas y con el respaldo del PP y el PSOE constituir un Grupo de Trabajo integrado por representantes de los partidos y técnicos "expertos en materia de contratación" para elaborar en un mes "un inventario de Clausulas Sociales orientadas a garantizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores que ejecutan los contratos públicos, favorecer a las empresas locales y proteger el empleo local".

Dichas exigencias deberán, después, "formar parte, obligatoriamente, de los Pliegos de Condiciones elaborados y aprobados de conformidad con la nueva Ley de Contratos del Sector Público" que entrará en vigor en marzo y que, según ha reconocido Kissy Chandiramani, ampliará el margen de la Administración local para implantar requierimientos adicionales en favor de la "contratación pública socialmente responsable" que ha reclamado Caballas.

La coalición ha incidido en la necsidad de "asumir el compromiso de incluir en los Pliegos de Condiciones que regulan los procesos de adjudicación las denominadas 'Cláusulas Sociales', estipulaciones que obliguen a las empresas adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del contrato, a ciertos objetivos de política social que se estiman de interés general".

Según han recordado los localistas, "con la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, adquieren un sentido pleno; ya que ampliará de manera muy significativa las posibilidades de incorporar las llamadas Clausulas Sociales en los propios Pliegos de Condiciones".

Para Caballas "es muy importante que la Ciudad reaccione a tiempo, de manera que todos los Pliegos de Condiciones que se elaboren y aprueben de conformidad con la nueva Ley contengan las clausulas que apurando el nuevo margen legal, permitan favorecer a las empresas locales, a los trabajadores ceutíes y, lo que es más importante, garantizar todos y cada uno de los derechos laborales y sociales que asisten a los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios para la Ciudad mediante los correspondientes contratos públicos".

La nueva normativa amplía las cláusulas sociales y dicta los criterios de adjudicación del contrato, que incluyen aspectos como la accesibilidad, el diseño universal o las características sociales. Éstas se referirán, entre otras, al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

Además, velará por promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Entre las novedades con respecto a la legislación vigente destaca la aceptación expresa de la concertación social como modalidad no contractual de gestión de servicios públicos de carácter social por parte de entidades no lucrativas.