La Ciudad busca el "nada fácil" equilibrio entre "ocio y descanso" para "regularizar" las terrazas

El consejero de Fomento, Néstor García, ha asegurado este martes en el Pleno en respuesta a una interpelación de Caballas que su política con las terrazas "es más la de la regularización que la de la sanción", ha asegurado que el PP está "a favor" de esta actividad económica y ha precisado que el trabajo de su departamento se orienta a buscar un punto de equilibrio adecuado entre "el descanso y el ocio".

"Estamos intentando hacer, de la mano de las organizaciones empresariales, una regularización para todos los casos salvo aquellos en los que el titular no tenga ningún interés por conseguirlo, con lo que entrará en una lista con la que la Policía Local sancionará lo que sea preceptivo", ha advertido.

A juicio de García "la Ordenanza vigente no necesita de ninguna modificación" pero en la misma influyen también otras normas como la clasificación de establecimientos, competencia de Turismo, o el Plan de Ruido, en manos de Medio Ambiente. "La Comisión multilateral está creada y vamos a trabajar de la mano de la patronal, evitando sanciones en la medida de lo posible e introduciendo cambios que no sean manifiestamente ilegales pero la liberación de un metro y medio de acera, por ejemplo, es una exigencia legal", ha replicado a Aróstegui.

El diputado localista ha reprochado al Ejecutivo local el marco de "inseguridad jurídica" que está creando con el mantenimiento de "más de un centenar" de terrazas "repartidas por toda la ciudad" en situación de "ilegalidad" porque, además de afectar a la vida cotidiana de la gente y al empleo que mantienen "también repercute en las arcas municipales porque algunas pagan lo que les toca y otras no".

Aróstegui ha recordado al PP los múltiples compromisos de aprobar nuevas Ordenanzas que duermen el sueño de los justos desde hace meses o años (la de Limpieza Pública, la de Convivencia...) e incluso ha ofrecido al consejero elaborar una propuesta si con se acelera una "regulación adecuada" para "no mantener una espada de Damocles permanente sobre el sector" en función de si un político, un policía u otra autoridad decide o no cada día tomar o no cartas en el asunto.

"Nosotros ya nos hemos sentado con los agentes económicos y la Ordenanza de Terrazas no precisa de cambios, sí otras normas, pero hay que buscar el equilibrio entre el respeto al descanso, la accesibilidad, etcétera, y no es nada fácil", ha concluido el consejero, que ha invitado a todos los hosteleros a "sumarse al carro de la regularización".