La Ciudad carece de Ley del Deporte para decidir el futuro de Gaona como pretende el CSD

El consejero de Deportes, Emilio Carreira, ya avisó hace una semana, que pese a las pretensiones de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) de trasladar a sus respectivas comunidades autónomas los expedientes abiertos a los presidentes de las federaciones territoriales de fútbol, entre ellos la de Ceuta, Antonio García Gaona, la Ciudad no tenía intención de tomar medida alguna. “Eso es lo que se llama en fútbol pasar el balón a otro, pero yo no sé jugar al fútbol, es que no sé qué hacer con el balón”, alegaba Carreira esquivando la pregunta.

La razón del regate de Carreira, según ha explicado el consejero a Ceuta al Día, es que la Ciudad Autónoma, al contrario que el resto de comunidades autónomas a las que apelaba el CSD, carece de una Ley del Deporte y se rige por la Ley estatal. Así se lo tuvo que explicar también Emilio Carreira al propio secretario de Estado de Deporte, José Ramón Lete, quien le llamó desde la sede olímpica de Pyeongchang (Corea del Sur) al leer las declaraciones del consejero ceutí. El responsable del área de Deportes le explicó, como ha explicado hoy, que el Gobierno de Ceuta no tienen capacidad para decidir sobre el futuro del presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta.

El Consejo Superior de Deportes decidió no suspender a los cinco presidentes territoriales -Ceuta, Melilla, Valencia, La Rioja y Murcia- investigados en la "Operación Soulé al haber dimitido de sus cargos en la Junta Directiva de la RFEF, pero si remitió la información a las cinco autonomías a las que pertenecen los presidentes federativos. La justicia les investiga por "beneficiarse, directa o indirectamente, en sus negocios particulares de acuerdos con la Federación o la Mutualidad".