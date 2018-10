La Ciudad se compromete a revisar todos los pasos peatonales, escenario del 65 por ciento de los atropellos

La consejería de Gobernación se compromete, a instancias de Ciudadanos, a revisar todos los pasos de peatones de la Ciudad que, según denunciaba también PSOE y MDyC, presentan numerosos riesgos para los ciudadanos, algo que tiene su reflejo en los numerosos atropellos. “Un atropello a la semana, alrededor de 50 al año”, ponía el acento Javier Varga, portavoz y único diputado de Ciudadanos, el 65 por ciento de ellos en pasos de peatones. La medida fue aprobada por unanimidad.

Avenida España, Sardinero, Juan de Borbón, Miramar, Real 90, Juan Carlos I, Rosales… Son algunos de los puntos negros de la ciudad donde se han registrado atropellos en el último año. Muchos de ellos en zonas con paso de peatones que, en la ciudad sufren muchas deficiencias, denunciaba Ciudadanos, con el apoyo de PSOE y MDyC, que recordaban que la moción se ha llevado reiteradamente a Pleno. Falta de visibilidad, escasa iluminación, vehículos mal aparcados en doble fila que impiden ver al peatón… Problemas que, recordaba Varga, supone un elevado riesgo para la integridad de los ceutíes.

Un trabajo de revisión que ya viene realizando la Policía Local, que tiene ya listo el expediente de una veintena de pasos de cebra, aunque no todos son responsabilidad exclusiva de la Ciudad Autónoma y en los que debe contar con el consenso del Ministerio de Fomento o la Autoridad Portuaria.

Sí a las bandas reductoras, no a los pasos 3D

El consejero de Gobernación sí admitió la necesidad de revisar y aumentar el número de bandas reductoras, aunque, subrayó, dependen del estudio de impacto ambiental por el molesto ruido que provocan y que ha motivado ya varias denuncias vecinales. Lo que sí tiene claro Hachuel es que son necesarias: “Los conductores deben hacerse a la idea de que donde hay un paso de peatones habrá una banda reductora, no habrá más remedio, todo lo que no sea dificultar, que el conductor sienta que su vehículo está sufriendo un daño, no va a servir para mucho”.

Lo que sí tienen claro los técnicos de la Ciudad es la escasa eficacia que tendrían en Ceuta los pasos de cebra 3D, que, según explica Varga logran un frenado instintivo, pero que según los primeros informes verbales no tendrían el mismo efecto en una ciudad pequeña, donde los conductores conocen de memoria todos los trayectos.