La Ciudad no dejará de encomendar obras a Tragsa ni recuperará el encargo a dedo como norma

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, ha dejado claro este viernes a las empresas constructoras locales que la Ciudad Autónoma no piensa dejar de hacer encomiendas a Tragsa para que ejecute los proyectos que el Ejecutivo ve más urgentes y prioritarios ni va a recuperar la adjudicación del resto de obras a dedo como norma aunque la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público conlleve la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto y de la obligación autoimpuesta de sacar a concurso todo gasto superior a 500 euros.

Con respecto a prescindir de Tragsa, el también consejero de Gobernación ha repetido que esa empresa es un medio propio de la Administración y que las encomiendas que se le hacen "están ajustadas a Derecho". "No se nos puede exigir que retiremos algo que es perfectamente legal porque, además, no hay garantías de que si las obras saliesen a concurso las ganasen licitadoras locales", ha advertido.

Lo que sí hay, según el PP, son antecedentes de concursos que se han empantanado por problemas con las empresas que los han ganado a costa de bajas temerarias. "Si estamos aplicando la ley y consiguiendo más eficacia vamos a seguir haciendo lo mismo porque de otra forma perjudicaríamos tanto a las empresas locales como al resto de la ciudadanía", ha resumido Hachuel.

Por otro lado, con respecto a la modificación de la Base de Ejecución del Presupuesto número 19, el consejero no ha abdicado del compromiso del Pleno par ser "mucho más exigentes, transparentes y escrupulosos con el dinero público incluso que lo que marcaba la Ley anterior". "A partir de ahora los contratos serán de tres tipos, súperreducidos, reducidos y ordinarios, y hay que adaptar a la nueva norma el texto local pero eso todavía llevará meses y es un asunto muy técnico", ha alegado.

Según fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, los cambios que se introducirán no alterarán una máxima: los gastos que no se sometan al trámite de concurso, aunque sea tomando otros elementos como la calidad además del precio para la adjudicación, no dejarán de ser "una minoría muy exigua", ya que habrá que certificar con informes que no se incurre en fraccionamientos y se deberá reunir en licitaciones únicas lo que hasta ahora se tramitaba como concursos separados pero vinculados.

Además de esos dos requerimientos, la Asociación de Constructores de Ceuta ha urgido al Ejecutivo local del PP a aprobar de una vez el nuevo PGOU y a tramitar con más celeridad las licencias de obras menores, entre otras cosas.