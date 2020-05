La Ciudad no descarta comprar la nave cedida por Bentolila en el Tarajal gratis durante 6 meses

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha querido ser este lunes absolutamente "transparente" en lo que a la nave del Tarajal "cedida" gratuitamente a la Administración durante seis meses para dar cobijo a los inmigrantes adultos que actualmente están confinados en 'La Libertad' se refiere.

El líder del Ejecutivo ha concretado que el benefactor ha sido 'Almacenes Bentolila' y que no se descarta acabar comprando el inmueble para que albergue el Almacén Municipal y sus dependencias actuales en el Puerto pasen, a su vez, a manos de la adjudicataria del servicio de limpieza pública viaria, ahora Trace, con el fin de mejorar su eficiencia ahorrando idas y venidas hasta Benzú.

Todo está, eso sí, de momento, en manos de la Delegación, que en su momento negó el CETI o el Centro de Inserción Social de la cárcel de Loma Mendizábal para albergar a esas personas sin techo y que todavía no ha dado su visto bueno "por escrito" a la operación que han recomendado Sanidad y Protección Civil para "mejorar" las condiciones de alojamiento de los foráneos.

"Es un traslado necesario y conveniente porque esa nave mejoraría el polideportivo en ventilación, amplitud y condiciones higiénico-sanitarias: los inmigrantes van a estar mejor que ahora, pero necesitamos la autorización de la Delegación, que hemos pedido y esperamos por escrito", ha detallado el presidente, que ha explicado la posible jugada a tres bandas que nacería: "Desde hace meses buscamos una nave para el traslado del Almacén Municipal para mejorar las instalaciones en las que ahora está la base del servicio de recogida de basuras, en un punto muy alejado del centro de la ciudad cuyo rendimiento puede mejorar evitando esos traslados".

Ese panorama no quiere decir, no obstante, que el pacto esté hecho. "No es la única opción: cabe la posibilidad de comprarla, pero no quiere decir que se vaya a hacer, y de hecho se va a plantear una licitación transparente a la que se podrá presentar el titular de la nave que se nos ha cedido o cualquier otro y se resolverá en favor de la mejor oferta", ha avanzado Vivas.