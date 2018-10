La Ciudad encarga un estudio para mejorar la imagen mediática de Ceuta

politica

"Lo que buscan es entrar en territorio europeo y si es exitosa y se mantiene no solucionaremos nunca el problema: hay que acogerlos pero no como ellos pretenden sino en su país y con la colaboración de Marruecos”, dice el eurodiputado, que ha visitado Ceuta este jueves junto a su compañera María Teresa Giménez Barbat para recorrer el perímetro, el CETI y la "tercermundista", según el SUP, frontera del Tarajal.