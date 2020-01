La Ciudad espera que el combate de la ludopatía no espante a las empresas del juego por Internet

politica

La diputada nacional por Ceuta denuncia que "el PSOE está entregado al comunismo con el que no iba a pactar" y avanza que "tal como ha dicho el presidente de Vox, Santiago Abascal, haremos una oposición sin cuartel en las calles, Tribunales y Parlamento". La política caballa ha abandonado el hemiciclo durante la intervención de la portavoz de Bildu: "He constatado que ETA no ha sido derrotada porque ha estado presente en el Congreso".