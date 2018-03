La Ciudad exigirá "presencia equilibrada de hombres y mujeres" en las entidades que reciban subvenciones

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes una propuesta de Ciudadanos para que la Ciudad, a través del Consejo Sectorial de la Mujer, busque "la forma más conveniente" para "obligar a las entidades subvencionadas a conseguir en sus plantillas una representación equilibrada entre hombres y mujeres y a establecer actuaciones encaminadas a corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho".

La consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, Adela Nieto, ha explicado que se puede exigir lenguaje no existe, imágenes no discriminatorias, etcétera, y ha anunciado que en las Bases Reguladoras de los convenios se introducirán "condicionantes" y "requisitos" para alcanzar ese objetivo de "avanzar en el terreno de la igualdad efectiva extendiendo los principios que ya se predican en las Administraciones públicas, como el de presencia equilibrada de mujeres y hombres, a estas entidades que no dejan de estar sostenidas con fondos públicos", tal y como ha reclamado Javier Varga.

Según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la composición de la plantilla de la Ciudad, “el porcentaje de mujeres sobre el total de empleados [31%] es, en todas las categorías, inferior al 40%, excepto en el personal laboral temporal cuyo porcentaje se situó en el 53%”. "Respecto a los altos cargos”, el porcentaje de mujeres no supera el 15%.

Las únicas entidades del sector público periférico con un porcentaje de mujeres en su plantilla superior al 50% son el Instituto de Estudios Ceutíes (67%), el Instituto de Idiomas (62%) y la sociedad Puerta de África (61%). Inmediatamente por detrás se sitúan Servicios Turísticos y el Patronato de Música (un 50% en ambos casos). En Acemsa solo son féminas tres de sus 58 empleados y en Obimace, cinco de 183.

No ha prosperado, sin embargo, una propuesta de Caballas que aspiraba a "constituir una Comisión integrada por los Grupos Políticos de la Asamblea y las organizaciones que integran la Plataforma Feminista 8-M para, en el plazo de tres meses, "elaborar un Catálogo de Medidas de Discriminación Positiva para fomentar las políticas de igualdad que abarquen todos los ámbitos y competencias de la Ciudad" y ser "vanguardia en ese camino" lejos de "tópicos" que conducen a la complacencia como que "hemos avanzado mucho"..

La consejera Nieto ha sugerido insertar ese grupo en el Consejo Sectorial de la Mujer pero Caballas se ha negado al discrepar tanto de la composición de ese foro como del "control gubernamental" que pesa sobre él a juicio de la coalición.