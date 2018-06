La Ciudad se expone a "municipalizar" vía Tragsa la limpieza de la Biblioteca tras un concurso fallido

politica

El presidente del PP de Ceuta descarta renunciar a liderar la lista de su partido el año próximo, promete y espera "lealtad institucional" al próximo titular de la Delegación, garantiza que no usará en la disputa partidista temas como el de la frontera, pide a la oposición "responsabilidad" para no reclamar que el gasto social crezca sin límite e insta a la población a no "instalarse en el subsidio".