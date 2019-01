La Ciudad se planta y descarta construir otro centro para MENA si el Estado no posibilita su salida

La consejera de Sanidad del Gobierno local, Adela Nieto, ha dejado claro este miércoles en respuesta a una interpelación de Caballas que "ahora no es el momento para hablar de un nuevo Centro para menores extranjeros no acompañados (MENA)". "Estamos preocupados y ocupados en otras vías de solución para la situación actual con unos 400 menores tutelados, lo que no ha desbordado totalmente", ha resumido aparcando definitiva e indefinidamente cualquier paso en esa línea hasta que la problemática no se reconduzca.

Nieto ha explicado que lo que prioriza ahora el Ejecutivo autonómico es "poder retornar" a esos niños y adolescentes. "Exigimos al Gobierno de España que logre aplicar el convenio con Marruecos que está en vigor", ha inicidido la consejera, que ha rechazado cualquier posibilidad de convertir a la ciudad en "un centro de hacinamiento" de migrantes adultos o menores de edad.

"No podemos asumir este nivel de inmigración, este éxodo ante el que todos los ceutíes son sensibles: no podemos acoger más que a 60 ó 70 MENA y esa debe ser la previsión para cualquier nuevo Centro porque tenemos desvirtuado el sistema de protección de los niños de Ceuta", ha advertido la consejera, que ha reclamado "con urgencia" la ayuda del Gobierno de España, "antes que nada en la frontera para que no tenga esta permeabilidad que no es responsabilidad de policías y guardias si no de la falta de medios tecnológicos y materiales para modernizarla, así como más recursos humanos".

La Ciudad Autónoma registró en 2018 la entrada en sus centros de acogida y realojo de 3.344 menores foráneos solos, un 446% más que en 2017, cuando hizo lo propio con 802.

La miembro del Ejecutivo local también ha aprovechado para criticar la "desaparición" en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 del Gobierno de Pedro Sánchez de los fondos que en ejercicios anteriores han sido cosignados expresamente para confinanciar la atención a los MENA en las dos ciudades autónomas.

"Estamos asumiendo la atención a los menores y actuando para que la ciudadanía se sienta segura, para blindar el Puerto y para mejorar 'La Esperanza", ha referido Nieto, que ha aplaudido el trabajo del personal de Menores y ha dicho que con Melilla se trabaja en alguna reforma legal que permita dejar en manos del Estado la atención a los MENA cuando su número sea tan elevado.

"Si esto se llega a solucionar quizá se pueda plantear la construcción de un nuevo Centro", ha concluido sobre un equipamiento que ya tiene proyecto y que se pensaba levantar junto al nuevo centro penitenciario, para lo que se llegó a reclamar apoyo financiero de la Administración central.

"Incoherente"

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, se ha preguntado si no sería mejor construir un Centro que tener a decenas de menores viviendo en las calles "mientras pretendemos que Marruecos, país al que no podemos pedir ni que mantenga la frontera fluida, apllique un convenio".

"Si todos decimos que nos preocupan los niños que están en la calle y que mientras se les puede reagrupar con sus familias, que sería lo ideal, lo mejor sería tenerlos en un Centro, que usted diga ahora que lo descarta no es coherente", ha lamentado la actitud de la consejera.