La Ciudad pagará toda la rehabilitación de Juan XXIII y Príncipe Felipe porque "son casas públicas"

El consejero de Fomento, Néstor García, ha asegurado este miércoles en el Pleno que Juan XXIII y Príncipe Felipe serán las primeras barriadas favorecidas por el Plan de Vivienda de la Ciudad para rehabilitar casas y que en el futuro se aplicarán criterios de "antigüedad y necesidad", no la "arbitrariedad" y tampoco la barra libre a cargo íntegramente de la Administración.

García ha detallado a Ciudadanos que esas dos zonas las casas todavía son de titularidad pública, aunque ya se trabaja, en paralelo, en la transmisión de la propiedad a sus ocupantes.

La Administración maneja dos líneas de apoyo para rehabilitar viviendas, la subvención y la actuación directa, y el Plan que se pondrá en marcha con fondos propios de la Ciudad Autónoma se inspirará en "los mismos" criterios que el estatal, primando "la accesibilidad y la eficiencia energética".

Varga (Cs) ha tildado de "errática" la forma de elegir dónde actuar y de hacerlo por parte del Ejecutivo de Vivas, que según la formación naranja no siempre ha tenido en cuenta si las viviendas son de titularidad pública o no y en algunos casos han exigido a los vecinos poner dinero de sus bolsillos pese a tratarse de casas de las que no son dueños del todo.

El consejero ha explicado que aunque en su momento la Ciudad pagaba el 60% de las rehabilitaciones (su 40% y el 20% que correspondía a los vecinos) y el Estado el 40%, ahora el Ministeri apuesta por casas en régimen de arrendamiento y por no trnsmitir su titularidad. "Ahora hemos decidido actuar en Juan XXIII y Príncipe Felipe porque podemos, porque son nuestras, y en el resto no es factible", ha justificado.

Por ello el Gobierno va a promover la elaboración de estudios patológicos en catorce barriadas y va a avanzar en la elaboración de las bases de "ayudas". "Se acabó que la Administración se encargue de todo y ahora habrá que trabajar sobre subvenciones, accesibilidad y eficiencia energética", ha indicado García, que sobre el caso concreto de El Rocío ha precisado que "a los residentes se les ha pedido que sufraguen lo que haga falta para garantizar la seguridad y evitar accidentes hasta que haya subvenciones para una rehablitación a fondo".