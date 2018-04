Ciudadanos acusa al Gobierno de dar a TRAGSA el "monopolio de la obra pública"

Para Ciudadanos, el Gobierno de la Ciudad “ha traspasado una línea roja” en detrimento del sector de la construcción con la nueva encomienda a TRAGSA: la de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la sustitución de las losetas verdes resbaladizas del entorno del Paseo del Revellín.

“Tras meses ninguneando a los arquitectos de Ceuta amparándose en la urgencia y efectividad que dice no encontrar en los procedimientos habituales de licitación, el Gobierno de la Ciudad encomienda también a TRAGSATEC el proyecto de una obra que dice que no necesita hasta dentro de cinco meses, que lleva años pendiente y que está fuera del Plan de barriadas”, argumentan, añadiendo además que se trata de un proyecto que, “no se justifica en la naturaleza de la obra –que no exige proyecto- y cuyo coste (72.817,11 euros) parece desproporcionado y esconde una obra de presupuesto millonario”.

Obimace vacía de contenido

Para Cs, el Gobierno olvida a la empresa municipal OBIMACE que tiene asignado el mantenimiento de la ciudad “y a la que progresivamente está dejando vacía de contenido”.

“No encontramos, pues, ningún motivo para que el Gobierno del Partido Popular no haya acudido a la licitación pública privando a los arquitectos de la ciudad de una oportunidad de trabajo en un sector, el de la construcción, tan mermado hoy por hoy ante la pasividad del gobierno local”, señalan, reprochando al Gobierno que TRAGSA esté convirtiéndose en Ceuta, de la mano de este Gobierno, en un monopolio de la obra pública.