Cs denucia que el PP pone los Presupuestos de la Ciudad "a su servicio" a meses de las elecciones

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Varga, ha lamentado este sábado que "con elecciones en mayo del año próximo" no se podía esperar más que unos Presupuestos de la Ciudad "electorales" y lo que ha parido el Gobierno de Vivas son unas cuentas públicas "tremendamente electorales" que se postulan "al servicio del PP y no de Ceuta ni de los ceutíes".

"Cuando señalan como campos prioritarios la economía, la seguridad, la Administración y los servicios, las inversiones y la obra pública Indican precisamente lo que lleva años abandonado", ha advertido Varga, que ha criticado que desde 2015 "no ha habido inversiones ni obra pública, no ha habido mantenimiento de las barriadas, no ha habido mejora de los servicios sociales ni de las plantillas de los servicios públicos ni han puesto en marcha medidas que aseguraran nuestra economía o mantuviera la seguridad y tranquilidad de la que siempre hemos disfrutado".

"Ahora quieren presumir de poner en marcha, en el último momento, una ciudad que ellos mismos han parado: que los ciudadanos, los trabajadores y funcionarios, las barriadas los sindicatos y las empresas se olviden del olvido en que les han tenido durante estos últimos años", ha alertado laa formación naranja, que considera que el hecho de que el PP presuma de haber recortado la deuda viva de la Ciudad "es puro cinismo cuando los gobirno sde Vivas nos hicieron pasar, entre 2008 y 2012, de 85 millones de deuda a 270 millones, llevando a la Ciudad al borde del abismo".

"Esa Irresponsabilidad la seguimos pagando y ahora nos encontramos un Presupuesto para 2019 vacío de contenido, que no da futuro y que es solo fuegos artificiales al servicio del PP para la próxima cita electoral pero deseo que los ceutíes tengan buena memoria", ha concluido Varga.