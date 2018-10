Ciudadanos dice que la "pasividad" de Vivas lleva años generando un "efecto llamada" para los MENA

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Varga, ha tildado este lnes de "pantomima" el amago del Gobierno de Vivas de intentar renunciar a las competencias sobre menores extranjeros no acompañados (MENA), un gesto que no es a su juicio más que "una de sus tomaduras de pelo a los ceutíes" y "expresión de su falta de voluntad por sacar adelante los asuntos de la ciudad con autonomía".

"Las competencias sobre los MENA van incluidas en las que tiene la ciudad sobre protección y tutela de cualquier menor y no sabemos si desea renunciar también a estas", ha advertido la formación naranja en un comunicado en el que ha alertado de que el movimiento del PP "también es expresión de su incompetencia para enfrentarse a este problema (como a otros) presentes en la Ciudad desde hace muchos años".

Para Ciudadanos "está claro que la pasividad de este Gobierno y de los anteriores, todos del PP, todos de Juan Vivas, también supone un 'efecto llamada' tanto para los menores extranjeros como para sus familias" y "el quid del problema de los menores en Ceuta no sólo es que somos frontera de Europa con África sino la falta de medios humanos y técnicos que tiene esa frontera, la falta de voluntad política para aplicar soluciones y la pésima y pasiva gestión que han tenido en este asunto de los MENA todos los gobiernos de Vivas".

A ojos de los de Karima Aomar, tras quince años Ceuta solo tiene un centro, el de La Esperanza, "que no está diseñado para la acogida de MENA, con un pésimo mantenimiento y una plantilla del todo insuficiente"; menores acogidos "s que se sabe positivamente que tienen familia pero con los que no se hace esfuerzo alguno para reintegrarlos a su medio familiar"; y jóvenes no tutelados que "malviven por la ciudad, deambulan por zonas restringidas a cualquier ciudadano y ponen continuamente en riesgo sus vidas porque su única prioridad es pasar como sea al otro lado".

"Ante esta situación, un Gobierno completamente superado nos pregunta qué hacer qué", ha lamentado Ciudadanos, que también ha recordado que "todos los MENA presentes en Ceuta, han pasado por la frontera, donde no se aplican medidas preventivas que impidan que padres que entran con tres niños salgan con uno". Además, "todos los días entran por esa frontera internacional, sin ningún problema, menores solos o acompañados por personas que no son ni sus padres ni sus tutores" mientras "el Gobierno no notifica a las autoridades marroquíes la identidad de estos menores, que “desaparecen” sin más en su país".

La formación naranja ha creicido que Ceuta y Melilla pidan "ahora que el Gobierno nacional no es del PP" una normativa “agil” para su devolución y una mayor implicación. "¿Qué hicieron antes, cuando ponían como excusa para su inoperancia el cumplimiento de la ley del menor'. Ahora, para general un titular, se han olvidado de ella: este es el interés real y el tono de hipocresía que se maneja", ha resumido.