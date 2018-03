Ciudadanos pide la reprobación de Aróstegui por llamar “mamarracho” a Albert Rivera

Un insulto gratuito y que ni si quiera venía a cuento, no intervenía Ciudadanos ni nada, simplemente por existir”, lamenta la coordinadora de Cs en Ceuta, Karima Aomar. En esta misma línea, la formación muestra un comunicad su “repulsa por este insulto innecesario y gratuito que además se produjo durante la defensa de una propuesta del citado grupo político sin que Cs hubiera intervenido” y reprueban.

Se trataba de una propuesta de Caballas en materia de igualdad en la que el portavoz localista reprochaba la ausencia de PP y CS de las protestas feministas del 8 de marzo: "Ustedes podrían haber estado en la manifestación, pero no estuvieron porque no quisieron y no quisieron porque dijeron que las personas que estaban allí eran comunistas y revolucionarias, eso dijo también el mamarracho de Ciudadanos a nivel nacional, que eran revolucionarios, comunistas, anticapitalistas. ¿Más de seis millones de personas son todas esas cosas? No es verdad, el problema es que no se ha querido entender el grito de las mujeres de basta ya".

Cs exige a la Msa Rectora que tome cartas en el asunto y reclaman a la Presidencia de la Asamblea, esto es, al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a que en cumplimiento del artículo 66 del Reglamento de la Asamblea, en lo sucesivo no permita que se profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de la Asamblea o de sus miembros, de Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad.