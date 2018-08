La comisión de revisión del callejero franquista lleva un año y medio a la espera de conclusiones

En plena vorágine sobre la revisión del legado franquista, desatada por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco para del Valle de los Caídos, la portavoz accidental y ex consejera responsable del área, Mabel Deu, ha reconocido que no sabe qué fue de la comisión de revisión del callejero de Ceuta para adaptarlo a la Ley de Memoria Histórica.

En el año y medio que ha pasado desde que dejó el cargo de Cultura, Deu no ha vuelto a saber de la comisión, y no por dejación del Gobierno, que elaboró un informe con las conclusiones del cronista oficial de la Ciudad y al que la oposición no ha respondido.