Compromís invita al Cervantes a proteger las lenguas minoritarias sean oficiales o no y a trabajar por todas ellas

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha animado al Gobierno a reformular el Instituto Cervantes para que trabaje por todos y cada uno de los sistemas lingüísticos del Estado, como expresión de la riqueza de grupos sociales y respeto por su historia y cumplir así en lo dispuesto en la Constitución cuando proclama que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección (art.3.3.)”.

Para Mulet “es necesario que este organismo que se promociona como el instituto del español dé un paso más allá del castellano y se convierta en un espacio común potente, formativo y protector de la realidad lingüística del Estado”.

“Más allá de las lenguas cooficiales, queremos recordar que existen otras no oficiales como el asturiano, el bereber, el leonés, el cántabro, extremeño, la fala, el portugués o el romaní que, junto a los que tienen cierta oficialidad, deberían ser tenidos en cuenta, protegidos y promocionados”, ha animado el representante valencianista.

El senador ha recordado que son numerosos los estudios que señalan un panorama nefasto para las lenguas pequeñas en un plazo relativamente breve si no se pone remedio. “Vemos como la institución que debería velar por estas cuestiones

Mulet ha calificado de “hirientes” algunas de las respuestas. “Vemos como la institución que debería velar por estas cuestiones se ríe, ya que preguntamos por lenguas y se va por las ramas. Por ello pediremos que explique qué son esas medidas relacionadas con las culturas autonómicas, si se tratan de muestras gastronómicas o exposiciones de fotos. Reiteramos que estas respuestas de nuevo se ríen del control parlamentario, pues hemos preguntado de forma bien clara por la protección de las lenguas”, ha insistido Mulet.

En las distintas respuestas el Gobierno indica que el Instituto ha programado “actos culturales”relacionadas con Asturias (64 actividades), ninguna con el bereber tamazig de Ceuta y Melilla, con la cultura cántabra (24), otras 15 con el aranés y la cultura occitana y cátara, 181 relacionadas con el País Vasco, 52 con Extremadura, 226 con Galicia, 133 con Castilla y León, ninguna para el portugués, 7 con la cultura romaní y mantiene una “fluida relación” con la Dirección General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana.

Según Mulet “la inmensa mayoría de estos actos no tienen nada que ver con las lenguas y lamentablemente el Cervantes se excusa y a la vez ofende a numerosos hablantes cuando los relega a variables vernáculas no oficiales, por lo que vamos a reclamar más información sobre el contenido de estos actos y su presupuesto y además vamos a plantear que se enseñen las variedades lingüísticas vernáculas de uso no oficial”, ha concluido.