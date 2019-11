El Consejo de Gobierno da luz verde a distintos gastos por cerca de 440.000 euros

politica

El Ejecutivo local considera que, bien leída, la sentencia del Supremo que veta el acceso de no electos a su estructura en realidad "refuerza" la singularidad local, pues "deja claro que somos un municipio, pero no solo un ayuntamiento". Con esa interpretación, que no excluye la posibilidad de recurso, se cree que la Ciudad no se somete a las restricciones de la Ley de Bases de Régimen Local en materia de eventuales, por ejemplo.