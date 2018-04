Cs acusa al Gobierno de Vivas de "despreocuparse" de los parados de más de 45 años

"Carpinteros haciendo limpieza", cursos de formación que no se imparten y desempleados que difícilmente terminarán el Programa de Recualificación que subvenciona el SEPE teniendo más posibilidades de acceder a un empleo que es la finalidad del mismo... Así lo denuncia Ciudadanos acusando al Gobierbno de Vivas de "despreocuparse" de los parados de más de 45 años.

Ciudadanos interpeló en febrero por el Programa de Recualificación Profesional mediante formación para desempleados mayores de 45 años. "Le planteamos al Gobierno de la Ciudad nuestras dudas acerca del cumplimiento de su finalidad: alfabetizar, formar e incrementar la cualificación profesional de los trabajadores seleccionados. El Gobierno justificó las carencias que pudiera tener el programa en su primer año señalando la premura con que se había puesto en marcha siendo susceptible de mejora en los siguientes", recuerdan, añadiendo que aquellas quejas de desempleados quse han vuelto a repetir unos meses después."Pese a ser un objetivo prioritario, no se está llevando a cabo la adecuada formación. Además, algunos de estos contratados están realizando trabajos que no corresponden a la profesión por la que fueron seleccionados. No es raro ver a un carpintero haciendo limpieza en superficies exteriores".

Para Ciudadanos "no se está llevando a cabo un trabajo responsable y serio de formación" de estos desempleados "a pesar de la importante subvención estatal de alrededor de 1.250.000 euros con los que está dotado el programa".

Saludos.