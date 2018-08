Cs reprocha al PP que se haya apropiado de la cena de mayores

Todos los años, con motivo de las Fiestas Patronales, el Gobierno de la Ciudad incluye en el programa de actividades de la Feria una cena-baile para los mayores, un acto, que ya forma parte de la programación habitual. Un evento, que denuncia Ciudadanos, “el Gobierno se lo apropia y termina convirtiendo una actividad que es institucional en un acto político exclusivo”.

Desde Ciudadanos acusan al Gobierno de no cursar invitación a los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea para que sea únicamente el presidente de la Ciudad quien comparta un tiempo con los mayores. “Recordamos al señor Vivas que la cena-baile de la Feria se costea con dinero público que es de la Ciudad, y no del Gobierno ni del PP, y no se da a esta actividad el carácter institucional que tiene”