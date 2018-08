Cs acusa al PSOE de afrontar la inmigración con “improvisaciones y bandazos”

Para Ciudadanos la devolución exprés de los 116 migrantes que lograron acceder a Ceuta el pasado 22 de agosto tras saltar el vallado fronterizo supone la evidencia de que “la política de inmigración del Gobierno del PSOE se mueve dando bandazos y cayendo reiteradamente en la improvisación. Es imposible adivinar cuáles son los criterios que dirigen más allá de los mediáticos y los que marcan las circunstancias”.

El Gobierno temporal alega que las devoluciones de inmigrantes producidas se han hecho en virtud de un acuerdo con Marruecos de 1992. Pero no explica por qué lo utiliza ahora ni tampoco quiere decirnos si volverá a aplicarse”.

Además, Ciudadanos pone a la canciller de Alemania, Angela Merkel, como la intermediaria que ha posibilitado que Marruecos acepte la devolución de los migrantes, algo que considera “inconcebible”.

“El Sr. Sánchez no parece consciente de lo importante que es para España mantener unas relaciones de colaboración, respeto y lealtad mutua con Marruecos. No ha respetado la tradición de que el primer viaje oficial sea a Rabat y todavía no se ha entrevistado con el rey Mohamed VI”, censura Ciudadanos.

Ciudadanos también echa en falta una reacción del presidente del Gobierno ante el cierre de la aduana comercial de Melilla, de manera unilateral por parte de Marruecos. Ciudadanos también pide una visita del presidente a Ceuta para interesarse por las demandas de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Así, Ciudadanos exige al Gobierno “restablezca los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos que no se están cumpliendo” (aunque no especifica cuáles son); que aclare el marco de desinformación sobre el que se ha adoptado la decisión de efectuar las devoluciones de los inmigrantes que saltaron la valla el pasado 22 de agosto; y que se trabaje para mantener el clima de colaboración entre los reinos de España y Marruecos”.