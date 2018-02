Cs denuncia que no existe ninguna partida destinada a San Amaro como afirma el Gobierno

Ciudadanos presentó al Gobierno un plan de medidas para cubrir las necesidades que tenían los vecinos de San Amaro, entre ellas el riesgo de desprendimiento que representaba el talud. Un plan que el consejero de Fomento, Néstor García, aseguró que ya existe y que hay una partida de 700.000 euros para esa barriada en el Plan de Inversiones para 2018, pese a que días antes la Consejería de Presidencia indicó hace unos días en una comunicación que no “existía disponibilidad” para esta actuación. La realidad, denuncian, es que la partida no existe.

"Sin embargo, la realidad parece invitar a no creer ni a uno ni a otra: para 2018 no existe ninguna partida en el Plan de inversiones destinada a esta barriada", denuncian, "el consejero de Fomento anunció que, en próximas fechas, se llevarán a cabo obras de colocación de redes de contención en el talud posterior de la barriada por peligro de derrumbes de tierras sobre las viviendas colindantes. Días antes, cuando insistimos al Gobierno en la necesidad de esta actuación, se nos había comunicado desde Presidencia “que no existía disponibilidad” para proteger a los vecinos de San Amaro".

Para Cs, esta "descoordinación y las contradicciones evidencian la improvisación con la que trabaja el Gobierno. No es de extrañar que, finalmente, ni siquiera las actuaciones que aparecen planificadas y presupuestadas lleguen a ejecutarse. El Gobierno tiene a toda la Ciudad a la espera de sus impulsos".