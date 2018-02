Cs denuncia que 700 contratos de ACEMSA carecen de identificación fiscal, lo que los invalida

"El desconocimiento del NIF o CIF del particular indica que ACEMSA no dispone de ningún documento identificativo lo que implicaría la invalidez tanto de los contratos como de la consecuente facturación", avisan desde Cs quje, explican, que esta irregularidad que mantiene ACEMSA implicaría que en los contratos consta, como mucho, un nombre y una dirección, sin ninguna documentación personal del particular.

ACEMSA, denuncian, "incumple su propio reglamento así como la normativa en vigor que exige para contratar el suministro de agua un documento que acredite la personalidad del contratante. En la actual situación, estos 700 contratos, así como la correspondiente facturación, serían nulos", señalan apuntando que "de nuevo encontramos una empresa municipal con signos evidentes de dejación y de irresponsabilidad por parte de quienes tienen la obligación de velar por los intereses públicos y de la Ciudad. Y a un Gobierno que tolera componendas e ilegalidades que terminan pagando el resto de los ciudadanos".