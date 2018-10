Cs denuncia el abandono de las Murallas Meriníes

Después de ocho meses desde que se derrumbó parcialmente, el muro en torno a las Murallas Meriníes sigue abandonado. "Otro exponente de la desidia del Gobierno del PP y del abandono en que se encuentran las barriadas y los Bienes de Interés Cultural", denuncian desde Ciudadanos, quienes creen que "poco importa que se trate de uno de los más representativos monumentos de Ceuta, las Murallas Meriníes tampoco escapan a la dejadez de este Gobierno".Tras el inicial e inevitable desescombro, el muro ha quedado abandonado en una situación inaceptable. Nadie se ha preocupado de dejar, al menos, despejada la acera, que hace meses que permanece cubierta de piedras y arena en ese tramo. Todo lo contrario, la arena arrastrada se sigue esparciendo y cubre el acerado, obstruyendo las rejas del alcantarillado y dificultando el paso.

No se trata, a juicio de Cs, de un problema originado este fin de semana por las últimas lluvias sino el resultado de un flagrante y prolongado abandono. "Tanto las barriadas como la ciudad carecen de cualquier mantenimiento que no esté sometido a la imprevisión y al mero capricho del Gobierno. Alguno de sus miembros ha hecho de la limpieza y el mantenimiento de nuestra ciudad su particular reino de taifas fuera de toda planificación y al servicio de sus intereses".