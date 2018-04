Cs irá a la Fiscalía si Acemsa no aclara su deuda con ACC y depura responsabilidades

Ciudadanos (Cs) ha dado este lunes cinco semanas de plazo para que antes de finales de mayo, a más tardar, el Gobierno de Vivas y concretamente Acemsa aclaren cómo se generó una deuda cuantificada en 1,6 millones de euros sin contrato con ACC por trabajos facturados entre noviembre de 2016 y junio de 2017, el periodo que estuvo sin adjudicar el servicio de mantenimiento de las redes de saneamiento.

Javier Varga ha explicado en rueda de prensa que la formación naranja también está especialmente interesada en saber si hubo "connivencia" entre la empresa privada y la pública para que esta última se dejase ganar sin hacer nada en los Juzgados, con lo que la deuda ha adquirido ya carácter de ejecutiva y puede ser liquidada por ACC cuando quiera.

Fernando Ramos pidió a Ciudadanos que no acudiese a la Justicia, como los de Karima Aomar aseguraron a finales de 2016 que harían con cada reconocimiento extrajudicial de deudas, y estos han decidido valorar que tal práctica se ha recortado muy sensiblemente y dar un voto de confianza al Ejecutivo local bajo tres "condiciones" que son "simples" de cumplir porque se limitan a "hacer lo que establecen las Bases de Ejecució del Presupuesto".

"Nuestro fin no es abrir procedimientos judiciales que complicarían el expediente y lo harían todavía más gravoso para las arcas públicas pero sí que se aclaren las cosas: que se haga una memoria para explicar por qué no se licitó antes el nuevo contrato y se dejó un vacío de 8 meses; quién ordenó, si alguien lo hizo, a ACC que siguiera haciendo esos trabajos y con qué tarifas; que se señale, aunque fuese un error, al responsable de todo esto, sea el nuevo gerente o el saliente; y que se elabore un informe jurídico, no del ingeniero, al respecto", ha enumerado Varga.

En resumen, para el diputado lo que reclama Ciudadanos es "un ejercicio de responsabilidad y seriedad" a la Administración, que ni sacando a concurso y adjudicando, también a ACC, el nuevo contrato, ha salido del entuerto del saneamiento, ya que ahora acumula facturas de todo lo que va de este año que no sabe cómo pagará después de que, en marzo, la Secretaria General cambiase de criterio e interpretase que Acemsa solo puede gastar un millón de euros al año y no los dos presupuestados por ejecicio para la red de saneamiento y actividades conexas.